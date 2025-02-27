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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

        Son günlerde dış temaslarını artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmüştü.

        Dünya liderleri, 26 Şubat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olmasından ötürü tebriklerini iletmişti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANTONİO COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı için Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Costa görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı."

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