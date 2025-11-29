Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Dolmabahçe’de kabul etti
Giriş: 29.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
