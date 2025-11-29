Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Dolmabahçe’de kabul etti

Habertürk
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:43
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Numan Kurtulmuş
        #Son dakika haberler
