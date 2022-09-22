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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temaslarımız sonucu Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temaslarımız sonucu Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temaslarımız sonucu 200 esir takas edildi
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Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre, Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşma çerçevesinde 5 Ukrayna savaş esirinin Türkiye’ye getirildiği, diğer esirlerin ise Ukrayna topraklarında mübadele edildiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Rusya'da tutuklu bulunan iki ABD ve beş İngiliz vatandaşı da serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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