Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Çevre Haftası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havanın, suyun, toprağın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
FOTO: ANKA