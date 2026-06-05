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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Çevre Haftası paylaşımı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Çevre Haftası paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havanın, suyun, toprağın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Daha temiz bir Türkiye için

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        FOTO: ANKA

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