Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021

ŞENTOP: GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı, Başkan ve yöneticilerini, sezon boyunca ter döken futbolcularını, teknik direktör ve ekibini, bütün Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 15, 2021

OKTAY: BEŞİKTAŞ VE TARAFTARLARINI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Çok çekişmeli geçen ve müthiş bir finalle neticelenen sezonda centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 15, 2021

ALTUN: BEŞİKTAŞ CAMİASINI TEBRİK EDİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Besiktaş'ı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Süper Lige katkı sunan tüm takımlarımızı ve futbol severleri de kutluyorum.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 15, 2021

KALIN: BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Besiktaş'ı tebrik ediyorum.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 15, 2021

KILIÇDAROĞLU: BEŞİKTAŞ'I YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Besiktas’ı yürekten kutluyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2021

ÇAVUŞOĞLU: BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 2020-2021 Spor Toto Süper Lig Sezonu Şampiyonu Besiktaş’ı tebrik ediyorum.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2021

SAĞLIK BAKANI KOCA: SEVİNÇLERİ PAYLAŞIRKEN RİSKTEN UZAK DURALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2021

AKŞENER: AVRUPA'DA ÜLKEMİZE BAŞARILAR KAZANDIRMASINI DİLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Süper Lig 2020-2021 Sezonu Şampiyonu

Besiktas'ı, futbolcularını, teknik heyetini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon Avrupa’da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum...

— Meral Akşener (@meral_aksener) May 15, 2021

KARAMOLLAOĞLU: BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Tebrikler Beşiktaş. 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu olan #Beşiktaş yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.