Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

AA

Galaya Oktay'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve dizi oyuncuları katıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, galanın ardından sahnede yaptığı konuşmada, çok etkilendiğini kaydederek, yapılan bu çalışmaları sanat baş yapıtı olarak gördüğünü söyledi.Tatar, dizinin çekiminde talimatı olan Oktay'a, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e, dizi yönetmenine ve sanat oyuncularına teşekkür etti.

Dizinin, Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs'ta yaşadığı zulmün, vahşetin ve soykırımın, etkili bir şekilde ekranlara taşınarak hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna aktarılmasında fevkalade önemli bir proje olduğunu belirten Tatar, 26 bölümün birbirinin ardından geleceğini ve herkesi ekranlara kilitleyeceğini söyledi.Tatar, dizinin başarılı olacağına inandığını aktararak, "Hedeflenen, 1963-1974 yılları arasında yaşananları ekranlara taşımaktır. İlk önce, 26 bölüm sanıyorum, 1968'e kadar olan bölümdür. Bilahare inşallah 1974'e kadar olan bölüm de gelecektir. Tabi ki 20 Temmuz 1974 Barış Harekatıyla Kıbrıs Türkü, selamete, bağımsızlığa, özgürlüğe ve hürriyetine kavuşacaktır. Bu güzel ekibi alkışlıyor, kendilerini kutluyoruz." dedi.

Oktay da, tüm ekibi yürekten kutlayarak, "Biz Anadolu'da İstiklal Harbi'ni birlikte yaşadık. İstiklal Harbi'nde Anadolu'yu geçilmez kıldık. Çanakkale geçilmez, dedik ama aynı yüzyılda Rum'a, Yunan'a ve neredeyse bir cümle düşmana da, Kıbrıs'ta yine her türlü zulme karşı birlikte direndik. Burada da 'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır.' dedik. Türk'e zulümle kimse baş eğdiremez, dedik. Dün dedik, bugün diyoruz, yarın da diyeceğiz. Kıbrıs'ta da zulme geçit vermedik." diye konuştu.

Dizinin, Kıbrıs'ta yaşananlara dair yakın geçmişi çocuklara ve gençlere anlattığına işaret eden Oktay, dizinin elbette bir senaryosu olduğunu, ancak dizide yer alan olayların, Türk milletini 300 yılı aşkın hükmettiği Ada'da azınlık olarak nitelemek ve hatta tamamıyla yok etmek isteyen zihniyeti gözler önüne serdiğini, "tarihi gerçeklerin ta kendisi" olduğunu belirtti.

Oktay, Anadolu'daki ve Kıbrıs'taki Türklerin bu zihniyete "dur" dediğini ve bu mücadelenin 21. yüzyılda da devam ettiğini söyledi.

Enosis'in, 1878'den itibaren başlayan bir zulüm ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen zihniyet olduğunu vurgulayan Oktay, EOKA'nın da terör örgütünün ta kendisi olduğunu ifade etti.Oktay, bir belediye başkanına gelen bir mektupta yer alan resmi bir pulu göstererek, "Üzerinde EOKA 65. yıl yazıyor. Yani Rum yönetimi EOKA'nın 65. yılını kutluyor. Biraz önce gördüğümüz zulmün 65. yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor. Kıbrıs'taki bir belediye başkanımıza resmi bir mektupla gelen pul." dedi.

Ada'da, çözüm arayışlarında Türk tarafının sarf ettiği her türlü gayrete rağmen Rum tarafının Kıbrıslı Türklere hiçbir hak tanımak istemediğinin altını çizen Oktay, pulu göstererek, şöyle devam etti:

"Niye iki egemen devletli çözüm dediğimizi şimdi daha iyi anlatabiliyor muyuz acaba? Bu ekibi, yapımcımızı, TRT'mizi, senaristimizi yürekten tebrik ediyorum. Belki bizim anlatamadığımız şeyi, gençler başta olmak üzere, hatta bu olayı canlı yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki gazilerimiz başta olmak üzere, belki bir kez daha hatırlama şansını bize verdikleri için."

Oktay, bir daha Kıbrıs'ta yaşananlara benzer olayları yaşamamayı Allah'tan dileyerek, "Bunun tek bir yolu var. Bir ve beraber olmaktan, dayanışma içerisinde geleceğe yürümemizden geçiyor bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk Konseyi'ne hitabında KKTC'ye destek mesajı paylaştığını hatırlatan Oktay, "Bu dizi, bunu Türk Konseyi'ne, Türk dünyasına ve bütün dünyaya yaşadıklarımızı ve bunlardan ders çıkararak da inşallah tekrar yaşamayacağımıza dair çok daha garantili bir çözümün inşallah ipuçlarını ve yol haritasını gösterir, diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- Dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü, TRT'de izleyiciyle buluştu.Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.Dizinin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.​​​​​​