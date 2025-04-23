Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Zafer Kupası yarışları, İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Çanakkale Etabı için takımlar Dolmabahçe Sarayı önünden start aldı.

Romanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ile Türkiye'den toplam 34 takım ve 400 sporcunun yer aldığı etap, 25 Nisan Cuma günü Çanakkale'de sona erecek.

İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışları 4 etapla düzenleyeceklerini belirterek "Bugün bu etapların ilki olan Çanakkale Zafer Kupası'nı düzenleyeceğiz. 14-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Samsun Kurtuluş Kupası da dünyanın en zorlu yarışlarından olacaktır. 20 Temmuz'da Barış Harekatı'mızın yıl dönümünde Kıbrıs'ta olacağız. 29 Ekim tarihinde başlayacak İstanbul Cumhuriyet Kupası ile sezonu kapatacağız. Sezon içinde bu 4 yarışta toplam 2500-3000'e kadar sporcu ve 200'e yakın ekip bu turnuvaya katılacak. Mavi Vatan'ımızda, bu özel günlerde denizcilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu çok kıymetli tarihlerimizle genç nesillere deniz sevgisini aşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DENİZCİLERİ KAPSAMAK İSTİYORUZ"

Bu sene yarışlarda format değişikliğine gittiklerini vurgulayan Yemlihaoğlu, "Yarışlarda herkesi kapsayabilmek adına teknik olarak formatımızı değiştirdik. Daha az profesyonel ekiplere de şans vermek için gezgin sınıfları açık tutuyoruz. Bütün denizcileri kapsamak istiyoruz. Ülke tanıtımında etkisi olan bu sporun bilinirliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin açık deniz yarışlarındaki durumunu değerlendiren Yemlihaoğlu, "Her zaman gidilecek çok fazla yol var. Açık deniz yarışlarında ekibi ve ekipmanı en üst seviyede tutmak lazım. Yarışçılarımız, yarın öğlene kadar denizde olacak. Bunun hem zihinsel hem ekip hazırlığı çok önemli. Yelken sporu, dünyada açık denizle özdeşleşmiş halde. Biz, gelecek nesillere açık deniz ruhunu aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.