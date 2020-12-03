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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla daha önce seslendirdiği Memet'e Ağıt türküsünü bu kez işaret diliyle yorumladı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 3, 2020

Türk Halk Müziği'nin ünlü isimleri Erol Parlak ve Yavuz Bingöl ile seslendirdikleri türküyü sosyal medya hesabından paylaşan Kalın, "Saygıyla" notu ile #Dunyaengellilergunu etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sanatçı kişiliğiyle de biliniyor. Bağlama çalıp seslendirdiği türküleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan Kalın, fotoğraf sanatına da ilgi duyuyor.

Türkünün sözleri

MEMET'E AĞIT

Kara haber tez ulaştı

Ocağıma (ciğerime) ateş düştü

Yitirdim (Del'oldum) aklım dolaştı

Uyan Memedim uyan

Uyan anacığım (babacığım) uyan

Seni verdim ecele

Dayan yüreğim dayan

(Mekanın cennet olsun)

Git canım güle güle

Acın yürekler dağladı

Anan baban kan ağladı

Sevdiğin kara bağladı

Uyan Memedim uyan

Uyan Sevdiğim (babacığım) uyan

Seni verdim ecele

Dayan yüreğim dayan

(Mekanın cennet olsun)

Git canım güle güle

Uyu evladım uyu

Yürek nasıl yanmasın

Sana kasteden zalim

İki cihan onmasın