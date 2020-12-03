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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Dünya Engelliler Günü için paylaştı

Bağlama çalıp seslendirdiği türkülerle de bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla daha önce Erol Parlak ve Yavuz Bingöl ile seslendirdikleri Memet'e Ağıt isimli türküyü işaret diliyle yorumladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Dünya Engelliler Günü için paylaştı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla daha önce seslendirdiği Memet'e Ağıt türküsünü bu kez işaret diliyle yorumladı.

Türk Halk Müziği'nin ünlü isimleri Erol Parlak ve Yavuz Bingöl ile seslendirdikleri türküyü sosyal medya hesabından paylaşan Kalın, "Saygıyla" notu ile #Dunyaengellilergunu etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sanatçı kişiliğiyle de biliniyor. Bağlama çalıp seslendirdiği türküleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan Kalın, fotoğraf sanatına da ilgi duyuyor.

Türkünün sözleri

MEMET'E AĞIT

Kara haber tez ulaştı
Ocağıma (ciğerime) ateş düştü
Yitirdim (Del'oldum) aklım dolaştı
Uyan Memedim uyan
Uyan anacığım (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Acın yürekler dağladı
Anan baban kan ağladı
Sevdiğin kara bağladı
Uyan Memedim uyan

Uyan Sevdiğim (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Uyu evladım uyu
Yürek nasıl yanmasın
Sana kasteden zalim
İki cihan onmasın

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