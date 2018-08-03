Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı. AA'nın haberine göre Kıratlı böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından "en yüksek devlet memuru" oldu.

Resmi Gazete'deki diğer atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi.

Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mehmet Emin Baysa'nın ataması gerçekleştirildi.

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