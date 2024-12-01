Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı!

"HEMEN GEREĞİNİ YAPIN!"

Bunun neden yapıldığını bilmiyorum, belki öğrenemeyeceğim. Ama içinde bulunduğumuzun durumun sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ben bir söz verdim ve kimseyi yarı yolda bırakmam. Beşiktaş'ı hiç bırakmam. İhtiyaç olursa Ümraniye' de yardım etmek için bekliyor olacağım. Ancak bizlerle ilgili farklı bir tasarruf var ise, hemen gereğini yapın lütfen."