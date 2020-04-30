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Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecinde aldığı önlemler ve sivil toplum desteğine ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin paylaşım
AA

 

Türkiye'nin en erken ve en etkili önlemleri alan ülkelerden biri olarak koronavirüsle mücadelede başarıya adım adım ilerlediği ifade edilen mesajda, şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye, yeni virüsün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, 10 Ocak'ta Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Türkiye, Çin'den gelen uçuşları ilk durduran ülkelerden biri oldu. İran'da ilk vakanın görülmesinden 4 gün sonra bu ülkeye kara ve demir yolu kapıları kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın uçuşları durduruldu. Virüsün Avrupa'da yayılma eğilimine girmesiyle birlikte İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu. 14 gün karantina uygulamasıyla virüsün yayılması kısıtlandı.

Eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi gibi önlemler diğer ülkelerden çok daha önce alındı. Toplu taşıma araçları, marketler başta olmak üzere insanların bir arada bulunacağı ortamlar için kurallar ve yasaklar getirilerek risk en aza indirildi. İnsanların toplu olarak kapalı ortamda bulunmasını gerektirecek faaliyetler çok erken bir tarihte engellenerek virüs kontrol altında tutulmaya çalışıldı. Risk gruplarını korumak, taşıyıcı olabilecek grubun hareketlerini kısıtlamak amacıyla 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklandı. Halkın sokağa çıkmasının muhtemel olduğu zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek önlemlerin etkinliği pekiştirildi."

- Sivil toplum desteği

Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında devlet-sivil toplum birlikteliği içerisinde vatandaşlarına desteğini sürdürdüğü vurgulanan bir diğer paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Her gün binlerce aileye sıcak yemek ulaştırıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı ve Vefa Destek Grupları tarafından yardım sağlandı. Yüzbinlerce hijyen kolisi dağıtıldı. Kan bankası laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesi, olası ihtiyaç için 150 şişme çadır ve 300 sahra hastanesi Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Pandemi ile mücadele koruyucu hekim anlayışıyla eğitimler düzenlendi. Yüzbinlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi sağlandı. İhtiyaç sahiplerine nakdi sosyal yardım verildi. Aşevlerinin kapasitesi artırıldı ve kurban paylarından hazırlanan milyonlarca kavurma konservesi yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

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