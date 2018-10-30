KOCAELİ CUMHURİYET VE GENÇLİK FESTİVALİNE AYDİLGE DAMGASI
Özellikle gençlerin büyük bir beğeni ile takip ettiği Aydilge, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlamak için Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'nde muhteşem bir konsere imza attı. Aydilge, binlerce hayranının toplandığı Milli İrade Meydanı'nda, Cumhuriyet'e özel diktirdiği kırmızı kıyafeti, boynuna bağladığı Türk Bayrağı motifli fuları ve elinde tuttuğu Türk Bayrağı ile sahneye çıktı.
"Aşka Gel" ile konserinin startını veren Aydilge, "Yangın Var", "Kiralık Aşk", "Yine Ben Aşık Oldum" gibi şarkılarını peş peşe seslendirerek binlerce kişiyi coşturdu. Özellikle solo söylediği "Sorma Ne Haldeyim" ile etkinlik alanında duygusal rüzgarlar estiren başarılı sanatçı, şarkı sonunda meydanı dolduran kalabalıkla öz çekim yaptı.
Konser sırasında Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını unutmayan Aydilge, Annesi Faika Sarp'ın yazdığı ''Gözlerin mavi, gözlerin Kemal. Çekemem gönlüme senden başka hilal, ey Mustafa Kemal!'' dörtlüğünü okuduktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
"KIZLAR HER ŞEYİ YAPAR!"
Konserinin ortalarına doğru müzikseverler ile bir anısını paylaşan Aydilge ''Elektro gitar çalmak istediğimde, bana kızlar elektro gitar çalmaz, sen akustik gitar ya da klasik gitar çal. Kızlara yakışmaz, kızlar yapamaz, demişlerdi. Ama kızlar her şeyi yapar!'' diyerek büyük alkış topladı. Sonrasında elektro gitarını eline alan sanatçı, orkestrasındaki erkeklere meydan okuyarak, güzel bir gitar şovuna da imza attı.
HAYRANLARIYLA BERABER SÖYLEDİ
Konserinin sonlarına doğru sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte şarkı söyleyen genç sanatçı, hayranlarının selfie isteklerini de geri çevirmeyip konser alanını boydan boya gezerek sempatik tavırlar sergiledi. Müzikseverlerin arasında dolaşırken bir yandan da İzmir Marşı'nı seslendirerek 95. yıl kutlamalarını adeta bir şölene dönüştürdü.
ÇOCUKLARLA EL ELE
Cumhuriyetin çocuklara ve gençlere emanet edildiğini hatırlatan sanatçı, konserin son şarkısında da , sahneye çıkmak isteyen küçük hayranlarını kırmadı ve onlarla beraber "Aşka Gel" şarkısını yeniden seslendirerek konserini noktaladı.
Aydilge
Aydilge
Aydilge
BEŞİKTAŞ'TA EGE RÜZGARI
Sanatçı Ege, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbullu sevenleriyle Beşiktaş'ta buluştu.
Saat 19.00'da başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Barbaros Meydanı'nda Leman Sam ve Ege konseri ile devam etti. Binlerce insanın akın ettiği geceye Ege'nin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" marşı damgasını vurdu.
Marş söylenirken, ellerine Türk Bayrağı alan çocuklar sahneye çıkınca, çok keyifli dakikalar yaşandı. Ege ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylediler. Sanatçı; "Atatürk, size emanet ette her şeyi..." diyerek onları uğurladı.
Gencinden yaşlısına herkesin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadığı gece Ege'nin "Umut ettiğimiz sürece insanız; umut ettiğimiz sürece birlikteyiz, en güzel bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle son buldu.
YALIN ŞARKILARINI 25 BİN KİŞİYLE SÖYLEDİ
Pop müziğin başarılı ismi Yalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Antalyalı sevenleriyle buluştu.
Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. Yıldönümü kutlamaları kapsamında dün akşam Antalya’da konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde Yalın, şarkılarını yaklaşık 25 bin kişiyle tek bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süreyle sahnede kalan Yalın, kendisini izleyeme gelen Antalyalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Muhteşem sahne performansı ve repertuvarıyla izleyenlerden tam not alan Yalın, Antalyalı sevenlerinin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, konserin finalini ise 10. Yıl Marşı ile yaptı. 10 Yıl Marşı'nı yaklaşık 25 bin Antalyalı seveniyle birlikte seslendiren Yalın, yoğun istek üzerine 2 kez bis yaptı.
Yalın
Yalın
Yalın
Yalın
MANİSA, CUMHURİYET COŞKUSUNU ECE SEÇKİN İLE YAŞADI
Başarılı projelerin sahibi pop müziğin iddialı ismi Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa Turgutlu'da bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da şarkılarını coşkulu kalabalığa söyledi.
3 gün üst üste çeşitli konser mekanlarında sevenleri ile buluştuktan sonra 29 Ekim akşamı Turgutlular ile bayramı kutlayan Ece Seçkin, Cumhuriyetin 95. Yıldönümü'nde güçlü sesi ve görkemli sahne performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sahnede Türk Bayrağı ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ece Seçkin, alanı dolduran binlerce katılımcı ile hep bir ağızdan şarkılarını seslendirerek bayram sevincini yaşattı.
SARAY'DA BURCU GÜNEŞ COŞKUSU
Burcu Güneş, Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıldönümü şerefine Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde konser verdi. Güneş’e Cumhuriyet sevdalısı binlerce kişi eşlik etti.
Güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Burcu Güneş, Tekirdağ Saray Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterlerleriyle saatler öncesinden konser alanını dolduran Saraylılar, Burcu Güneş’i büyük coşkuyla karşıladı. Güneş, elinde Türk Bayrağı’yla 10. Yıl Marşı’nı söyleyerek sahneye çıktı.
Ünlü sanatçı, “Nefesimiz ve hevesimiz hep Cumhuriyet'ten. Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak sizlerin önünde bana şarkılarımı söyleyebilme, duygu ve düşüncelerimizi korkmadan özgürce paylaşabilme imkanı tanıdığı için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canını ortaya koymuş tüm silah arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. Ben bu ülkenin önce bir vatandaşı ardından sanatçısı olmaktan gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet!” sözlerinin ardından dakikalarca alkışlandı.
Cumhuriyet Bayramı’na özel, bayrak tonunda kıpkırmızı bir takım tercih eden Burcu Güneş, uçuşan sifon plise detaylı pantolonu ve kol detaylı asimetrik üstüyle büyük beğeni topladı.
Burcu Güneş
BURAY'LA BAYRAM COŞKUSU
Buray, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Binlerce kişi Buray’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kutlamaların yıldızı, pop müziğin sevilen ismi Buray oldu. Ünlü şarkıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen bayram etkinliği kapsamında Sahil Dolgu alanında sahneye çıktı.
"YAŞASIN CUMHURİYET"
Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında büyük coşku yaşandı. “Sen Sevda mısın”, “İstersen”, “Aşk mı Lazım”, “Seni Sevmiyorum Artık” gibi hit şarkılarının yanı sıra yeni albümü “Kehanet”te yer alan parçaları da seslendiren Buray’a Tekirdağlılar hep bir ağızdan eşlik etti. Buray, elinde Türk bayraklarıyla okuduğu marşlarla kalabalığın yaşadığı coşkuyu zirveye taşıdı. Sevilen sanatçı, konser bitiminde seyircilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında “Yaşasın Cumhuriyet” ve “Ne mutlu Türküm diyene” hashtag’leriyle paylaştı. O kareye beğeni yağdı.
BUCA, GRİPİN İLE COŞTU!
Buca belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser için Şirinyer Pazaryeri meydanını dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile gripin şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan gripin'e 10.000 kişi eşlik etti.
EROL EVGİN’LE CUMHURİYET COŞKUSU
Unutulmaz konserler veren Erol Evgin, geçtiğimiz akşam “Cumhuriyet Bayramı” konserleri kapsamında Kartal Meydanı’nda müzikseverlerle buluştu.
Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıldönümü Kartal’da Erol Evgin’in "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" isimli konseriyle kutlandı. Erol Evgin, şarkılarını Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde 20 bin kişiye söyledi. İstanbullular konsere ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldı.
Evgin’e ilk şarkısından, en son seslendirdiği “10. Yıl Marşı” na kadar 20 bin kişilik dev koro eşlik etti.
FERHAT GÖÇER’LE 4 GÜN 4 GECE SÜREN ŞEHİR ŞEHİR CUMHURİYET KUTLAMASI
Ferhat Göçer, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Kıbrıs Mağusa, Adana, Tekirdağ ve İzmir'de verdiği konserleriyle, yüz bini aşkın seveniyle birlikte yaşadı. Meydanları tıklım tıklım dolduran seyirciler bayramı Göçer’in muhteşem performansı, şarkıları ve söylediği marşlar eşliğinde kutladı.
Ferhat Göçer, Cumhuriyetimizin 95. yılında verdiği halk konserleriyle sevenlerine unutulmaz bir bayram günü yaşattı. Kıbrıs'ın Mağusa şehriyle başlayan Cumhuriyet Bayramı konser maratonu Adana konserinin ardından Tekirdağ konseriyle devam etti ve dördüncü il olan İzmir'le son buldu. Dört farklı şehirde de konserler boyunca binlerce Türk bayrağı dalgalandı, Göçer’in söylediği marşlarla birlikte coşku katlanarak arttı.
Cumhuriyet Bayramı sevincini dört farklı şehirde yüz bin seyircisiyle birlikte büyük bir mutlulukla, gururla, coşkuyla, kıvançla ve onurla yaşadığını belirten Göçer " Sevgi, barış, birlik, beraberlik ve hoşgörü ile Nice Yüzyıllara... Yaşasın Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet" dedi.
Ferhat Göçer
MENDERES 95. YIL COŞKUSUNA NİRAL ÜNSAL İLE ORTAK OLDU
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Görece Açık Hava Sahnesi'nde İzmirli'lerle buluşan Niran Ünsal, Cumhuriyet coşkusunu sahnede yaşadı.
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, konser alanına kortej eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü yapan gaziler, efeler ve halk ile birlikte geldi. Konser öncesinde "Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" adına Menderes Belediyesi tarafından yaptırılan, park, Başkan Bülent Soylu, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ve gazilerin kestiği kurdele ile halkın kullanımına açıldı.
Kurdele kesiminin ardından başlayan konserde ünlü şarkıcı Niran Ünsal sahneye "İzmir Marşı'nı" seslendirerek çıktı. Yüzlerce kişi Ünsal'a, söylediği marşta eşlik ederken, Türk Bayrakları her bir yanda dalgalandı.
Sahnede devleştiği gecede seyircilerle zaman zaman sohbette eden Niran Ünsal "İzmir'e uzun zaman sonra tekrar geldim. Çok heyecanlıyım, benim güzel memleketim. İzmir'de büyüdüm. Bizleri burada bir araya getiren Menderes Belediye Başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tüm Menderesliler'in Cumhuriyet Bayramını kutlarım." diyerek duygularını dile getirdi.
'Bu gece bir çok marş söyleyeceğim.' diyen Niran Ünsal İzmir Marşı'nın yanı sıra "Onuncu Yıl Marş'nı" da söyledi. Marşın ardından geçtiğimiz yıl Mardin'de şehit düşen Gökhan Bayraktar'ı anan şarkıcı, "Bu bayrakta onların kanı var. O yüzden bu bayraklar öpülüyor. Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları zaten cennet." dedikten sonra "İzmir Marşı'nı" bir kez daha okudu. Duygusal anların yaşandığı gecenin finalinde Menderes Belediye Başkanı'nın kendisine takdim ettiği çiçeği alarak alkışlar eşliğinde konserini noktalayan Niran Ünsal tüm yurtta yaşanan coşkuya Menderes halkı ile birlikte katılmış oldu.
FUNDA ARAR CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI
Muhteşem sesi ve yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Funda Arar, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Güçlü sesi ile kulakların pasını silen sanatçıya 1500 kişilik dinleyici eşlik etti. Siyahlar içerisinde şıklığıyla göz kamaştıran Arar, zamanla insanın kendi proporsiyonunu oturttuğunu ve buna bağlı olarak kişinin ne giyerse onun vücudunda nasıl durabileceğini, yakışabileceğini yada yakışamayacağını anlayabildiğini söyledi.
Yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen sanatçı şu sözleri söyledi:
“Yaşlanmak kaçınılmazdır. Her insan doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Önemli olan yaşlanmak yada ihtiyarlamak değil; önemli olan güzel yaş almak, ruhunun her zaman genç kalması hatta çocuk kalması, o çocuk ruhluyla yaşamak. Yoksa yüzünüz buruşmuş, deriniz buruşmuş, kamburunuz çıkmış falan onlar önemli değil. Önemli olan ruhunuzun her zaman çocuk kalması. O zaman hiçbir şey sizi durduramaz. Her yaşta her şeyi yapabilirsiniz.”
NÜKHET DURU'DAN 29 EKİM'DE AMERİKAN ÇIKARMASI
Çağdaş Türk Müziği’nin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Güney Kaliforniya’da Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda Amerika’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla birlikte kutladı. Sanatçı, bir süredir devam eden Amerika turnesinin ikinci ayağı Güney Kaliforniya’da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk-Amerikan Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda sahne alan Nükhet Duru, bir şarkısının Atatürk ile ilgili bir filmde kullanılmış olmasından gurur duyduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in 95. yılı kutlu ve mutlu olsun” dileklerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un ev sahipliği yaptığı baloda, Nükhet Duru’yu dinlemeye gelen yüzlerce kişi keyifli bir akşam geçirdi.
Sanatçı, ABD konserlerine 3 Kasım’da Teksas eyaletine bağlı San Antonio’da devam edecek.
FATSA'DA BETÜL DEMİR RÜZGARI
Pop müziğin ünlü ismi Betül Demir, Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldığı Fatsa'da rüzgar gibi esti.
Pop müziğin sevilen ismi Betül Demir, Fatsa Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Çınar Festivali kapsamında konser verdi. Cumhuriyet Bayramı'nda 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşen konserde sahnede Betül Demir rüzgarı esti.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahneye kırmızı beyaz bir kıyafetle çıkan Betül Demir'e Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe plaket ve çiçek verdi. Demir, binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.
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