“Yaşlanmak kaçınılmazdır. Her insan doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Önemli olan yaşlanmak yada ihtiyarlamak değil; önemli olan güzel yaş almak, ruhunun her zaman genç kalması hatta çocuk kalması, o çocuk ruhluyla yaşamak. Yoksa yüzünüz buruşmuş, deriniz buruşmuş, kamburunuz çıkmış falan onlar önemli değil. Önemli olan ruhunuzun her zaman çocuk kalması. O zaman hiçbir şey sizi durduramaz. Her yaşta her şeyi yapabilirsiniz.”