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'Bu gece bir çok marş söyleyeceğim.' diyen Niran Ünsal İzmir Marşı'nın yanı sıra "Onuncu Yıl Marş'nı" da söyledi. Marşın ardından geçtiğimiz yıl Mardin'de şehit düşen Gökhan Bayraktar'ı anan şarkıcı, "Bu bayrakta onların kanı var. O yüzden bu bayraklar öpülüyor. Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları zaten cennet." dedikten sonra "İzmir Marşı'nı" bir kez daha okudu. Duygusal anların yaşandığı gecenin finalinde Menderes Belediye Başkanı'nın kendisine takdim ettiği çiçeği alarak alkışlar eşliğinde konserini noktalayan Niran Ünsal tüm yurtta yaşanan coşkuya Menderes halkı ile birlikte katılmış oldu.