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Romanya merkezli otomotiv üreticisi Dacia, Sandero, Sandero Stepway ve Logan modellerinin üçüncü nesillerinin yüzünü gösterdi.

29 Eylül 2020'de tüm detaylarıyla ortaya çıkacak her üç otomobilinin de tasarımını gözler önüne seren marka, otomobillerinde nesil değişimi ile birlikte erişilebilir fiyatları koruyacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre, üç modelde de daha fazla teknoloji, daha fazla ekipman ve daha fazla özellik yer alacak.

Renault bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, 15 yıldan bu yana bir dönüşüm içinde yer alıyor. dönüşümü gerçekleştiriyor. Markanın ürün gamı her geçen yıl genişlerken, otomobillerin tasarımları da daha modern hale geliyor.

Yeni Sandero'da öncesine göre daha belirgin hatlar dikkat çekerken, otomobilin bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Otomobilin zemin yüksekliğinin arttığı açıklanırken, Daci tasarımlarının daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde bu yükselmeyi gizlediği kaydedildi.

Yeni Sandero Stepway'in ise, Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıktığı belirtilirken, SUV benzeri tasarım ile otomobilin kardeşlerinden ayrıldığı aktarıldı.

Yeniden tasarlanan Logan'ın siluetinin de artık daha dinamik ve akıcı bir hale geldiği bildirildi. Otomobilde 'Y' formundaki farlar, yeni jantlar, farklı kapı kolu gibi ayrıntılar yer alıyor.

'Y' biçimindeki ön ve arka farların, Dacia'nın yeni ışık imzasını oluşturduğu belirtildi.