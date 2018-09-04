Doğuştan gür ve uzun kirpikler bile rimel kullanımı, makyaj temizleme ürünleri ya da stres gibi nedenlerden dolayı zayıflayıp dökülebiliyor. Ancak basit adımlarla daha gür kirpik ve kaşlar hayal değil. İşte kirpik ve kaşlarınızı gürleştirmek için püf noktalar...
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UYUMADAN ÖNCE MAKYAJINIZI TEMİZLEMEYİN
Rimel, eyeliner ya da farların uzun süre gözde kalması cildin kendini yenilemesini engellediğinden kirpiklerinize de kalıcı zararlar verebilir.
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Kirpik dökülmesini engellemek için mutlaka makyajınızı narince temizleyin!
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BAŞKASININ MALZEMESİNİ KULLANMAYIN
Herkesin vücudunda farklı iyi ve kötü bakteriler bulunduğundan başkasının kişisel eşyasındaki bakterilere karşı bağışıklık sisteminiz olumsuz etkilenebilir.
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Farklı cilt hastalıklarını engellemek açısından başkasının makyaj malzemelerini kullanmayın.
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SON KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT!
Makyaj ürünleri genellikle 1 yıl kadar tazeliğini koruyabiliyor.
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Bu nedenle son kullanma tarihi geçmiş ürünler cilde, özellikle göz çevresine zarar verebiliyor.
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YEŞİL ÇAYI KİRPİKLERİNİZE SÜRÜN
Yeşil çayın vücuda olan olumlu etkileri tartışılmaz. Bunun yanında yeşil çayı kirpik temizliğinde de kullanabilirsiniz.
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Göz makyajınızı temizledikten sonra demlediğiniz yeşil çaya batırdığınız pamuğu kirpik diplerinize ve kaşlarınıza sürün. Yeşil çay hem göz temizliği hem de kirpik dökülmesini engeller.
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ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ
Cilt ve saç için olduğu gibi kirpik ve kaşlar için de mucizevi etkileri olan başlıca doğal malzeme, saf ve iyi kalite zeytinyağı. Mümkünse doğal zeytinyağı kullanın.
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HİNT YAĞI ÖNEMLİ
Saçlar kadar kirpik ve kaşlar için de kullanılabilen Hint yağı kirpik ve kaşları çoğaltıyor.
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KAŞ VE KİRPİKLER İÇİN HİNT YAĞI KÜRÜ
1 çay kaşığı Hint yağı, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 ampul E vitamini
HİNT YAĞI KÜRÜ YAPILIŞI
Tüm malzemeleri ağzı kapatılabilen bir kapta karıştırıp, her gece yatmadan önce temiz kaş ve kirpiklere kulak çubuğuyla ya da parmağınızla, iyice yedirerek sürün. Çok kısa sürede etkisini göreceksiniz.
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KİRPİK BAKIM KÜRÜ
1 tatlı kaşığı Hint yağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı, 1 ampul E vitamini veya 1 tatlı kaşığı E vitamini yağı, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, 5 damla badem yağı, arzuya göre 2 damla lavanta yağı
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KİRPİK BAKIM KÜRÜ YAPILIŞI
Bu formül, yukarıdakine birkaç malzemenin eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Aloe veranın faydalarından başka bir yazıda bahsetmiştik. Kıl köklerinin bakterilerden temizlenip, oksijene doyması ve böylece güçlenip çoğalması için de işe yarıyor.
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LAVANTA YAĞI
Antibakteriyel özelliğe sahip lavanta yağı, maskaralarda biriken bakterileri yok edebiliyor. Lavanta yağını maskaranıza damlatabilirsiniz. Böylelikle maskaranız kirpiklerinize daha az zarar verecektir.
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