Daha gür kirpikler için doğal çözümler

Doğuştan gür ve uzun kirpikler bile rimel kullanımı, makyaj temizleme ürünleri ya da stres gibi nedenlerden dolayı zayıflayıp dökülebiliyor. Ancak basit adımlarla daha gür kirpik ve kaşlar hayal değil. İşte kirpik ve kaşlarınızı gürleştirmek için püf noktalar...