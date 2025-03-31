"Daldan dala atladın, televizyonda patladın"
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bayramın ikinci gününde olaylı bir yüzleşme yaşandı. Gelin Menekşe, kaynanası Ayşe ile canlı yayında yüzleşti. Karşılıklı iddialar ve suçlamalar havada uçuştu
Kaynana Ayşe’nin gelini Menekşe’ye “Daldan dala atladın, televizyonda patladın” yorumu büyük ses getirdi. Kaynana, gelini hakkında “Ne yemek yapar, ne oğlumla ilgilenir; bütün gün oturur, hiçbir şey yapmaz. Her gün iki saat annesiyle konuşur. Yüzünü bile yıkamaz.” sözlerini kullandı.
Menekşe ise kaynanası ve kocası hakkında ağır iddialarda bulundu: “Kaynanam, görümcem ve kocam bir olup beni dövdü. Sadece beni değil, otizmli çocuğumu da dövdüler. Cimriliklerinden dolayı çocuklarım aç kaldı.” dedi.