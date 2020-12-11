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Meteoroloji açıkladı! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz, iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz Bölgesi sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra doğuya kayarken Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in tamamında etkili olacak. Gece saatlerinde ise yağışlar tekrar Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendisini gösterecek. Akşam saatlerine kadar Akdeniz'de kuvvetli lodosun esmesi beklenirken, gece saatlerinde ise lodos Ege kıyılarında etkili olacak

DALGA DALGA! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2),Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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