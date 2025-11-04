Damat Ümit'i kim öldürdü?

Kabus evinden bugün yeniden canlı yayın yapıldı. Yayında Didem Arslan Yılmaz, ekibinden spontane bir yayın yapmalarını rica etti.

APARTMANDA BAŞKA KİŞİLER DE Mİ VARDI?

Komşu Sevkan’ın “Ayak sesleri duydum” ifadesinden yola çıkan Didem Arslan Yılmaz, muhabirinden “Evde yalınayak koşar mısın?” diyerek ricada bulundu. Kameramanından da dışarıda kayıt almasını istedi. Canlı yayında sesin yok denecek kadar az olduğu fark edildi. Bunun üzerine, “O zaman o ayak sesleri evden değil, merdivenden ya da yangın merdiveninden geliyordu” sonucuna varıldı.

Vazgeçme ekibi bir canlandırma daha gerçekleştirdi.