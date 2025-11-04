Habertürk
        Damat Ümit'i kim öldürdü?

        Damat Ümit'i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok önemli anlar yaşandı. İlk olarak yayında Ümit ve Müge'nin daha önce hiç yayınlanmamış kına görüntüleri ekrana geldi. Görüntülerde Müge'nin bazı anlarda yüzünün güldüğü dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:58
        Damat Ümit'i kim öldürdü?
        Kabus evinden bugün yeniden canlı yayın yapıldı. Yayında Didem Arslan Yılmaz, ekibinden spontane bir yayın yapmalarını rica etti.

        APARTMANDA BAŞKA KİŞİLER DE Mİ VARDI?

        Komşu Sevkan’ın “Ayak sesleri duydum” ifadesinden yola çıkan Didem Arslan Yılmaz, muhabirinden “Evde yalınayak koşar mısın?” diyerek ricada bulundu. Kameramanından da dışarıda kayıt almasını istedi. Canlı yayında sesin yok denecek kadar az olduğu fark edildi. Bunun üzerine, “O zaman o ayak sesleri evden değil, merdivenden ya da yangın merdiveninden geliyordu” sonucuna varıldı.

        Vazgeçme ekibi bir canlandırma daha gerçekleştirdi.

