Danimarka'da keşfedilen damga, 7. yüzyıl Kuzey Avrupa'sı hakkındaki görüşleri değiştirebilir

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki bir gemi mezarından 1939'da çıkartılan ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum'daki Sutton Hoo miğferi"nin, üzerindeki motifler nedeniyle İsveç kökenli olduğunu değerlendiriyordu.

Ancak yaklaşık 2 yıl önce bulunan ve metal üzerine desen yapmak için kullanılan bu damganın üzerindeki at figürünün, Sutton Hoo miğferindeki figürle neredeyse aynı olması nedeniyle Danimarka’da ya da bu ülkeden etkilenerek yapılmış olabileceği ifade edildi.

Arkeologlar, yeşil renkli, bakır alaşımından yapılmış ve yaklaşık 5 santimetre büyüklüğündeki bu parça ile miğfer üzerindeki motiflerin gerçekten bağlantılı olmasının, bugüne kadar İsveç merkezli olduğu düşünülen 7. yüzyıldaki güç dengesinin, aslında Danimarka’ya ait olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

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Danimarka Ulusal Müzesi sorumlusu Peter Pentz, at figüründeki yele, kulak ve kuyruk detaylarına işaret ederek "Eğer atın kendisine odaklanırsak aynı at olduğunu görebiliriz." dedi.

Pentz, eskiyip aşınmış damganın detaylı incelenmesi için 3D tarama yapmayı umduklarını kaydetti.