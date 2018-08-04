Danimarka'da peçe yasağı sonrası ilk ceza

"Laik ve demokratik değerlerini korumak" amacıyla yürürlüğe giren peçe yasağı sonrası, Danimarka'da ilk kez bir kadına cezai yaptırım uygulandı. Danimarka medyasına göre, peçesini çıkarmayı reddederek yeni yasayı delmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kadın, 1,000 Danimarka Kronu ödeyecek.
04.08.2018 - 17:58 | Güncelleme:
Danimarka'da Çarşamba günü yürürlüğe giren peçe yasağı sonrası, ilk kez bir kadın ceza aldı. Yerel medyaya göre, peçesini çıkarmayı reddederek yeni yasayı delmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kadın, 1,000 Danimarka Kronu para cezasına mahkum edildi.
"Laik ve demokratik değerlerini korumak" amacıyla hükümet, kamusal alanlarda peçe takılmasını yasaklamıştı.
Karar, insan hakları kuruluşlarının protestosuna neden oldu.
Cuma günü ise, yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez bir kadına cezai yaptırım uygulandı.
Danimarka medyasına göre, polis Horsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde iki kadın arasında çıkan tartışmaya müdahale etti.
Polis, güvenlik kayıtlarına göre kadınlardan birinin diğerine peçesini çıkarmasını söylediği, kadının bu talebi reddetmesi üzerine de ikili arasında itişme yaşandığını açıkladı.
Olayın ardından iki kadın da kamusal huzuru bozdukları gerekçesiyle ceza aldı.
Peçesini çıkarmayı reddeden kadın ise, yeni yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle ayrıca 1000 Danimarka Kronu (yaklaşık 160-1600 dolar) para cezasına mahkum edildi.
Yeni yasaya göre, "suçun tekrarı" halinde 100 ila 10 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 160-1600 dolar) ceza verilecek.
Ülkede bazı Müslüman kadınlar, yasağa uymayacağını söylüyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de, yasağı "ayrımcı" bir düzenleme olarak niteliyor.
Danimarka, peçe yasağının uygulandığı tek Avrupa ülkesi değil. Avusturya, Fransa, Belçika ve Bulgaristan'da da peçe yasağı uygulanıyor.
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