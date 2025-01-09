DasDas'ta Gevende konseri

Alternatif müziğin önde gelen gruplarından Gevende, DasDas’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Psikedelik folk ve caz rock tarzlarını bir araya getirerek büyüleyici bir müzik deneyimi sunan gruba konserde Chromas da konuk olarak sahnede eşlik ediyor. Gevende, dinleyicilerini 11 Ocak Cumartesi akşamı 22.00’de DasDas’a hem ruhsal hem de müzikal bir yolculuğa davet ediyor.