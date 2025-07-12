QR kodlar menülerden ödeme yöntemlerine artık hayatımızın her yerindeler... Fakat geçmişleri 1990'lara Japon arabalarına dayanıyor!

DÜNYAYA YAYILMA SÜRECİ

İlk başta yalnızca Japon otomotiv sektöründe kullanılan QR kodlar, zamanla üretim takibi, perakende ve lojistik gibi pek çok alana yayıldı. 2000’li yılların başlarında akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte QR kodlar kamusal yaşamın bir parçası haline geldi. Üstelik Denso Wave, QR kodun patentini almış olmasına rağmen, bu teknolojiyi kamuya açık olarak paylaştı ve ücretsiz kullanım hakkı tanıdı. Bu sayede QR kodun küresel ölçekte benimsenmesi büyük ölçüde hızlandı.