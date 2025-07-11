Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!

        2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda'yı 3-0 yenerek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.

        Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı.

        Ay-yıldızlılar, üçüncü haftanın üçüncü maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

        Öte yandan milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

        Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.

        Salon: Omnisport

        Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clemence Marthe Eyike (Kamerun)

        Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Mlejnkova, Jehlarova (Digrinova, Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova, Grabovska, Rejmanova)

        Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Meliha Diken, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir)

        Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20

        Süre: 99 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası