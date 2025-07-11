Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda'yı 3-0 yenerek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.
Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı.
Ay-yıldızlılar, üçüncü haftanın üçüncü maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.
Öte yandan milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.
Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.
Salon: Omnisport
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clemence Marthe Eyike (Kamerun)
Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Mlejnkova, Jehlarova (Digrinova, Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova, Grabovska, Rejmanova)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Meliha Diken, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir)
Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20
Süre: 99 dakika