Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret: Cimbom'dan yeni teklif - Futbol Haberleri

        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret: Cimbom'dan yeni teklif

        Galatasaray'dan Osimhen transferi yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye sunduğu 75 milyon Euro'luk ilk teklifi revize etti. Teklifini 70 milyon Euro'ya çeken Cimbom, bu kez teminat mektubunu da İtalyan kulübüne iletti. Napoli'nin ise Galatasaray'ın banka garantili 70 milyon euroluk teklifini reddettiği öne sürüldü. İtalyan ekibi, Osimhen için garanti 75 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaptığı teklifi bir kez daha revize etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye yaptığı teklifi revize etti.

        Galatasaray yönetimi, daha önce 75 milyon Euro teklif ettiği ancak banka teminatı veremediği Napoli'ye bu kez 70 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu. İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı yönetim İtalyan kulübüne teminat mektubunu da iletti.

        TEKLİF REDDEDİLDİ!

        İtalya basınında çıkan haberlere göre; Transferde ödeme garantisi veren Galatasaray'a, Napoli Başkanı De Laurentiis'ten ret geldi.

        Napoli, Galatasaray'ın banka garantili 70 milyon euroluk teklifini reddetti. İtalyan ekibi, Osimhen için garanti 75 milyon euro istiyor.

        GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF!

        Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon eurosu nakit olan 75 milyon euroluk yeni bir teklifte bulundu. İtalyan ekibin teklife olumlu dönüş yapması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası