Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret: Cimbom'dan yeni teklif Galatasaray'dan Osimhen transferi yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye sunduğu 75 milyon Euro'luk ilk teklifi revize etti. Teklifini 70 milyon Euro'ya çeken Cimbom, bu kez teminat mektubunu da İtalyan kulübüne iletti. Napoli'nin ise Galatasaray'ın banka garantili 70 milyon euroluk teklifini reddettiği öne sürüldü. İtalyan ekibi, Osimhen için garanti 75 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaptığı teklifi bir kez daha revize etti.

Habertürk Giriş: 11.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:41 facebook

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