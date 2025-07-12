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        Haberler Bilgi Yaşam Cevap, bir Viking kralında saklı: Bluetooth neden bu isimle anılıyor?

        Cevap, bir Viking kralında saklı: Bluetooth neden bu isimle anılıyor?

        Bluetooth kulaklıklarla müzik dinliyor, cihazlar arasında kablosuz veri aktarıyoruz. Ancak bu modern teknolojinin ismi aslında Orta Çağ İskandinavya'sına, bir Viking kralına uzanıyor. Bluetooth'un hikayesi sadece teknolojiyle değil, tarih ve sembolizmle de örülü. İşte kablosuz iletişimin arkasındaki ilginç isim öyküsü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:36
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        Bugün hemen herkesin cebinde ya da kulağında bir Bluetooth cihazı var. Ancak bu kablosuz teknolojinin adının neden “mavi diş” anlamına geldiğini hiç merak ettiniz mi? Aslında bu isim, bin yıl öncesine uzanan bir krallık ve birleşme hikayesini taşıyor. Modern iletişimin temel taşlarından biri olan Bluetooth’un arkasındaki tarihi yolculuğa yakından bakalım!

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        BLUETOOTH TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ

        Bluetooth, kısa mesafelerde kablosuz veri aktarımına olanak sağlayan bir teknolojidir. 1990’ların sonunda geliştirilen bu sistem, cihazlar arası kablo karmaşasını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bugün kulaklıklardan arabalara, bilgisayarlardan akıllı ev cihazlarına kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.

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        BİR VİKİNG KRALI: HARALD “BLUETOOTH” GORMSSON

        Bluetooth adının ilham kaynağı, 10. yüzyılda yaşamış Danimarka kralı Harald Gormsson’dur. “Bluetooth” yani “Mavi Diş” lakabıyla anılan Harald, Danimarka’yı birleştirmesiyle bilinir. Lakabının kökeni tam olarak bilinmese de, dişlerinden birinin çürük olduğu ve mavi göründüğü rivayet edilir.

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        NEDEN TEKNOLOJİYE ONUN ADI VERİLDİ?

        1996’da Intel, Ericsson, Nokia ve diğer teknoloji şirketleri, kısa mesafeli kablosuz iletişim üzerine ortak bir standart oluşturmak için bir araya geldi.

        Intel’den Jim Kardach, bu teknolojiyi geçici olarak “Bluetooth” olarak adlandırdı. Çünkü Harald Bluetooth’un Danimarka ve Norveç’i birleştirmesi gibi, bu teknoloji de farklı cihazları birleştiriyordu.

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        LOGOYA GİZLENEN TARİH

        Bluetooth logosu da Viking geçmişine bir gönderme yapar. Logo, Harald Bluetooth’un adının runik harflerle yazımından esinlenmiştir. H ve B harflerinin birleşimiyle oluşan sembol, hem tarihi hem teknolojiyi aynı potada eritir.

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        GEÇİCİ BİR İSİMDEN KÜRESEL MARKAYA

        Başta sadece proje adı olarak düşünülse de “Bluetooth” ismi beklenmedik şekilde yaygınlaştı. Daha sonra önerilen resmi isimler yerine, bu tarihsel ve dikkat çekici ad kalıcı hale geldi. Bugün Bluetooth, hem teknolojinin hem de hikâye anlatımının gücünü bir arada taşıyor.

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