Final maçını takip eden Datome, olay esnasında "Bu seviyedeki bir teknik adamın bile çıldırmasına az kaldı" diye tweet attı.

Ardından bir takipçisi Datome'ye “Obradovıc'i böyle bir durumda düşünebiliyor musun?" diye soru sordu.

İtalyan oyuncu, "Herşeyden öte kaleci nasıl hayatta kalırdı, bilemiyorum." diyerek takipçisine esprili bir cevap verdi.