David Beckham'dan eşi Victoria Beckham'a: Leydim!

David Beckham, önceki gün İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde düzenlenen kraliyet töreniyle şövalye ünvanı aldı. Artık Sir David Beckham adını kullanan 50 yaşındaki emekli futbolcu, onurlandırılmasının ardından, yakın arkadaşı olan ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay'in Londra'daki restoranında düzenlenen aile yemeğiyle kutlama yaptı.

David Beckham, hayranlarına parti hakkında bilgi verirken, kutlamanın iyi geçmesi için elinden geleni yaptığını söylediği arkadaşı Gordon Ramsay'e teşekkür etti.

Fotoğraflarda David Beckham'ın, dört çocuğunun annesi olan 51 yaşındaki eşi Victoria Beckham ile yan yana görülürken, madalyasını da boynundan çıkarmaması dikkat çekti.

Beckham çiftinin, Windsor Kalesi'ndeki törenin ardından farklı kıyafetlerle kutlama yemeğine katıldığı görüldü. Kutlamadan fotoğrafları David Beckham sosyal medya hesabından paylaşırken, eşi Victoria Beckham'a "Leydim" diye hitap etti.

David Beckham'ın spora ve hayır işlerine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı şövalyelik ünvanıyla onurlandırılması, eşi Victoria Beckham'a da yeni ünvan hakkı getirdi. Kraliyet geleneğine göre, 'Sir' ünvanıyla şövalye ilan edilen bir kişinin eşine de 'Lady' diye hitap ediliyor. Dolayısıyla ski Spice Girls üyesi de artık 'Lady' olarak anılabilecek.