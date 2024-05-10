David Beckham'dan sahtecilere 40 milyar liralık yeni savaş
David Beckham, kendi markalarını taklit ederek internet üzerinden satanlara karşı 1 milyar sterlinlik (40 milyar TL) yeni bir hukuk mücadelesi başlattı
David Beckham, tasarım ürünlerinin sahte versiyonlarını satmakla suçlanan yaklaşık 500 satıcıya karşı 1 milyar sterlinlik (40 milyar TL) yeni bir yasal mücadele başlattı.
49 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu, saha dışındaki etkileyici kariyeri boyunca giyim, parfüm, aksesuar, güneş gözlüğü, video oyunları ve daha fazlasını içeren çeşitli ürün ve markalara adını verdi. Şimdi de çoğunlukla Asya'da olmak üzere, kendi isminden ve markalarından kâr elde eden internet satıcılarının yaptığı sahtecilikleri ortadan kaldırmak için bu mahkemeye başvurdu.
İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre, David Beckham'ın anlaşmalarıyla ilgilenen DB Ventures adlı şirketi, ABD'de iki dava açtı. Uluslararası internet satış sitelerinde ürünlerin sahte versiyonlarının satıldığı iddia edilen davalarda Beckham, adı geçen 492 sanıktan toplam 1 milyar sterlin (40.364.850.000 TL) talep ediyor.
Mahkeme belgelerinde, satıcıların 'kötü niyetle' tüketicileri David Beckham markalarının resmi ürünlerini satın aldıklarına inandırdıkları belirtiliyor.
Geçtiğimiz ay Beckham, aynı ABD mahkemesinde birçok sahteciye karşı açılan davaların ilkinde 240 milyon sterlinlik tazminat talebiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazanmıştı.
Mahkemeye sunulan şikâyette; "Satışları, Beckham'ın markası için gerçek bir tehdit oluşturuyor ve işinin sürdürülebilirliğini etkiliyor. Bu aynı zamanda bunları farkında olmadan satın alan bireyleri ve şirketleri de etkiliyor" denilmişti.
Belgelerde ayrıca tehlikeli satışların "markanın itibarını zedelediği" ve şirkete "önemli miktarda satış kaybına ve zarara yol açtığı" iddia edilmişti.
Geçen yaz taklitçilere geçici tedbir ve mal varlığının dondurulması kararı verilmişti ve bu karar geçen ay hâkim tarafından kalıcı hale getirilmişti.
Ek olarak, David Beckham'ın 44 sanıktan tazminat talebi de kabul edilmiş ve her ihlal için 8 biner sterlin tazminat ödenmesine karar verilmişti.
Ancak toplam 352 bin sterlin tutarındaki tazminat, Beckham'ın hukuk ekibinin 15 firmadan toplamda talep ettiği 240 milyon sterlinden önemli ölçüde daha düşük kalmıştı.
Eski İngiltere Milli Takım Kaptanı'nın hukuk ekibi yeni başlattıkları yasal mücadelede, satıcıların doğru adres veya telefon numarası bilgilerinin bulunmaması nedeniyle siteleri takip etmenin zor olduğunu açıkladı. Faaliyetlerini durdurmanın tek etkili yönteminin hukuki tehditler olduğunu vurguladı.