Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, Instagram hesabından hindi kestiği bir fotoğrafını 'Turkey perfection (Hindi mükemmel)' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim yılbaşı hindisini keserken yaptığı bu paylaşımda İngilizce'de hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesini kullanınca Türk hayranlar ayağa kalktı.

TÜRKLER YANLIŞ ANLADI

Kendisini takip eden Türk hayranları bu paylaşımın altına yüzlerce yorum yazdı. Bazı hayranları, ünlü ismin paylaşımının altına Türk bayrağı emojisini koyarak ülkeye davet etti. Büyük bir kesim de Beckham'ın paylaşımının hindiyle ilgili olduğunu açıklamaya çalıştı. Duruma esprili yanıt verenler de işin içine katılınca, Beckham'ın fotoğraf yorumları Türklerle dolup taştı.

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