David Hockney'den 'karantina' resimleri



1972 yılında yaptığı ironik resmi “Bir Sanatçının Portresi - İki Yüzlü Havuz”, Christie's müzayede evi tarafından New York'ta düzenlenen açık artırmada 90.3 milyon dolara satılarak 'yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri' unvanını elde eden İngiliz ressam David Hockney'ni yeni sergisi 23 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

David Hockney

82 yaşındaki Hockney'nin, Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020 ilkbaharında Normandiya'daki evinde karantinada geçirdiği 95 gün boyunca iPad'inde yaptığı resimlerden 116'sının baskıları Londra'da Kraliyet Sanat Akademisi'nde sergilenecek.

Ünlü ressam, meyve ağaçlarıyla kaplı bahçesinde, baharın renklerinin kendine özel tasarlanan dijital fırçalarıyla hazırlanan çizim uygulamasının yeni bir sürümünü kullanarak yaptığı resimlerin yer aldığı The Arrival Of Spring, Normandy, 2020’ adlı sergi 22 Ağustos'a kadar açık kalacak.