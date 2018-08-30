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DEDEDEN MİRAS DAVUL

Dedelerinden gelen bu mesleği çocuklarına ve torunlarına öğretmeye gayret ettiğini anlatan Göçer, "Torunlarım okuyorlar. Ama benim ekmek arkadaşlarım. Dedemizden babamıza, ondan bana, benden de oğluma, oğlumdan da oğluna. Beş nesildir devam ettiriyoruz. Daha öncesi de var. Ben dedemin davulunu çaldım. Bıraktığı davul da bana miras oldu. Bu bizim memleketimizin içinde olan bir sanat. Bu da bize halkımızla diyalog vesilesi. O yüzden bırakmıyoruz." dedi.