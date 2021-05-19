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Dijital müzik platformu Deezer’ın güncellenmiş Apple Watch uygulaması, en yeni Apple Watch yazılımına sahip tüm dünyadaki Deezer abonelerinin kullanımına açıldı. Apple Watch’un güncellenen uygulaması ile Deezer’ın ücretli aboneleri sevdikleri şarkıları direkt olarak saatlerine indirebilecek ve telefonları yanlarında olmasa da müzik dinleyebilecekler.

Kullanıcılar, Deezer’ın yeni indirme modu ile Deezer editörlerinin hazırladığı veya kendi favorilerinden oluşturdukları çalma listelerini seçebiliyor. Uygulamanın çevrimdışı özelliği ile çalma listeleri ve şarkılar indirme tamamlanınca, Apple Watch üzerinden çalınmaya hazır hale geliyor.

ARAYÜZÜ YENİLENDİ

Ayrıca istenildiği zaman Apple Watch’a indirilen şarkılar yer açmak için silinebiliyor. Kullanıcılar, iPhone cihazları üzerindeki Apple Watch uygulamasından ne kadar depolama alanı kaldığını kontrol edebiliyor. Bilindiği üzere Apple Watch Series 5 ve Apple Watch Series 6 model saatlerde 32 GB bellek alanı bulunuyor. Deezer’ın yeni uygulama güncellemesi, istenilen listelerin silinmesine olanak tanıyor. Deezer Aile abonelerinin her biri kendi profillerinden çalma listesi ve şarkı indirebiliyor.

Yenilenmiş arayüz ile gelen Deezer’ın yeni Apple Watch uygulamasının “remote” özelliği sayesinde kullanıcılar kendi Flow’larının yanı sıra favori şarkıları, çalma listeleri, sanatçıları ve albümleri telefonlarını ceplerinden çıkarmadan dinleyebilecek.

Yeni Apple Watch uygulamasını güncellerken amaçlarının kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatmak olduğunu belirten Deezer İşbirliği Çözümleri Direktörü Nicolas Pinoteau, “İndirilebilen çalma listeleri müzikseverlerin istedikleri şarkıları gönül rahatlığıyla ve Apple Watch’ları üzerinde dinlemelerini sağlıyor” dedi.