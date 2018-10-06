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Bir süredir Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan Defne Samyeli'nin yüzündeki şişkinlik ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Defne'nin yüzüne ne oldu?" diye sorarken bir yandan da yorum yaptılar.