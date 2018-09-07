Degerfors - Vasby United rakamlar

İsveç Superettan maçında Degerfors ile Vasby United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Degerfors 32 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vasby United 41 puanda ve 3. sırada. Degerfors son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vasby United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 412 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Degerfors kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Vasby United sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Degerfors son hafta oynanan Trelleborg maçında 2-1 kazandı.

Vasby United ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Degerfors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Degerfors, kendi sahasında 17 gol attı, 13 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 9 gol atarken 5 gol yedi.

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