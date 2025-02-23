'Deha'dan yeni bir tanıtım daha SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 21'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran'ın gerçekleri göremediğini söyleyip içini dökerken Devran, ona korktuğunu ve âşık olduğunu itiraf bile edemediğini söylüyor. İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken bu akşam yayınlanacak bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor

Habertürk Giriş: 23.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:27 facebook

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