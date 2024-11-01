'Deha'nın, 7'nci bölümünün 2'nci tanıtımı yayımlandı
SHOW TV'de yayımlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha'nın, 7'nci bölümünün 2'nci tanıtımı yayımlandı
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Deha'nın, 7'nci bölümünün 2'nci tanıtımı yayımlandı.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.
'Deha'nın 7'nci Bölümünün 2'nci Tanıtımı;