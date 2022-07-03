Dehşet anları kamerada! Kasadan böyle düştü... 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Arnavutköy'de, hareket halindeki kamyonetin kasasından düşen yabancı uyruklu işçinin ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Enes Demir yönetimindeki 34 EY 5362 plakalı kamyonetin açık bırakılan kasasından düşen Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow, ağır şekilde yaralandı. Açık kapıdan yola düşen işçi, hemen arkadan gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.

DENGESİNİ KAYBEDEREK, DÜŞMÜŞ

Kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜSÜ KİLOMETRELERCE SONRA FARK ETTİ

Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti. Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÖN DOLU DİYE KASAYA BİNDİRMİŞ

İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi. Kamyonet sürücüsü, Jamardow'un yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.