Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

DEİK, "Sanayide Yeşil Dönüşüm" projesi ile Türk firmalarını yeşil dönüşüme hazırlayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, DEİK'in, Türk firmalarını yeşil dönüşüme hazırlamak için "Sanayide Yeşil Dönüşüm" projesi başlattığını belirterek, "Bu proje ile firmalarımızı Yeşil Mutabakat alanındaki gelişmelerden haberdar edip gerekli önlemleri almaları için kendilerine yardımcı olacak bir yol haritası çıkarmayı hedefliyoruz." dedi

DEİK,
AA

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay yaptığı açıklamada, AB'nin kurulduğu günden bu yana bir yandan maddi refah, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde öncü bir rol üstlenirken, diğer yandan da insan hakları ve hukuk devleti, demokrasi gibi değerlerin bayrak taşıyıcılığını yaptığını söyledi.

Okyay, "AB'nin önceliklendirdiği ve önümüzdeki süreçte sadece Avrupa'yı değil, Avrupa ile iş yapan tüm ekonomilere yön verecek önemli konular, DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri'nin ajandasında öncelikli sıralarda yer alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı bunlardan biri." dedi.

Avrupa'yı ilk "iklim nötr" kıta haline getirmeyi hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı projesinin, Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu tarafından açıklandığını hatırlatan Okyay, "Avrupa Yeşil Mutabakatı projesi ile bir yandan sanayi ve ticaret politikalarının kuralları yeniden yazılırken bir yandan da artık sosyal, çevresel ve insan hakları ile ilgili konuların da ticarette belirleyici bir rol oynayacağını göreceğiz." diye konuştu.

Okyay, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğu için Avrupa Yeşil Mutabakatı projesinin Türk iş dünyasını doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyasının Yeşil Mutabakat düzenlemesine paralel olarak, sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Yeşil Mutabakat, bazı riskleri beraberinde getiriyor. Ancak ümitsizliğe kapılmak yerine, yeşil dönüşümün bizleri zorlamasının aslında rekabet gücümüzü ve sürdürülebilirliğimizi daha etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacağına inanıyorum. Döngüsel ekonominin Yeşil Mutabakat'ın kalbinde olduğunu da görerek aslında ödevini iyi yapan Türk iş dünyası, gün geçtikçe daha da önemli hale gelerek küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez olmasını sağlayabilir."

DEİK'in, Türk firmalarını yeşil dönüşüme hazırlamak için "Sanayide Yeşil Dönüşüm" projesi başlattığını bildiren Okyay, bu proje ile firmaları Yeşil Mutabakat alanındaki gelişmelerden haberdar edip gerekli önlemleri almaları için kendilerine yardımcı olacak bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

"İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM EKOSİSTEMİNİN ÖNEMLİ B,R ROLÜ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYPRUZ"

Zeynep Bodur Okyay, DEİK AB Çalışma Grubu'nun gündemindeki bir konunun ise AB'nin önceliklendirdiği "dijital ekonomi" olduğunu belirterek, "AB'nin 2015 yılında açıkladığı Dijital Tek Pazar programının sonuçları bakımından Yeşil Mutabakat kadar etkisi olacağını öngörüyoruz." dedi.

Dijital dönüşümle birlikte Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojiye sahip ürün oranının artmasının beklendiğini kaydeden Okyay, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları mevcut. İş Konseyleri olarak, ülkemiz ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde teknoloji odaklı girişim ekosisteminin önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Son dönemde startup'larımızın dünya çapında gösterdiği başarılar göz dolduruyor. Bu alanın Türkiye ile AB arasında kazan-kazan çerçevesinde somut projelerle geliştirilebileceğini görüyoruz."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ KONUSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Okyay, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ziyaretindeki "İş birliğini geliştirmek için odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak" sözünü hatırlatarak, "Leyen, bunu söylerken Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için de bir yeşil ışık yaktı. DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri olarak, Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz." dedi.

Gümrük Birliği'nin mevcut halinin, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin potansiyelinin ortaya çıkmasını engellediğini savunan Okyay, "Bu kapsamda 2018 yılında bir rapor çıkardık ve argümanlarımızı, yani AB'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından dolayı oluşan asimetrik durumu, kara yolu kotaları sorununu ve sadece sanayi ürünlerinin ticaretini değil, tarım, hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi konuları da kapsaması gerektiğini dile getirmiştik. Ancak söz konusu güncellemenin, artık yeşil ve dijital dönüşüm temalarını da içerecek şekilde yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"NİSAN AYINDA AB ÜLKELERİNE İHRACATIMIZ YÜZDE 128.4 ARTTI"

Zeynep Bodur Okyay, DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri'nin Avrupa'daki ilgili kuruşlar ile iş birliğinde Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgını ile iletişim ve iş birliği çalışmalarının çevrim içi platformlarda devam ettiğini söyledi.

Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacminin geçen yıl 143 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"AB, ülkemizin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Ülkemiz, AB'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 3,4 pay ile 6'ncı sırada yerini aldı. AB, 2020 yılında 69 milyar dolar ile ihracatımızdan yüzde 41,3 oranında pay alarak toplam ihracatımızda ilk sırada yer aldı. 2020 yılı rakamlarına göre, Türkiye, 219 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 73 milyar dolarlık kısmını AB'den gerçekleştirdi. Türkiye'nin AB ülkelerine yaptığı ihracat geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 128,4 artarak 7 milyar 180 milyon 520 bin dolara yükseldi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Varank: 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede
İŞ-YAŞAM'Kalkınma hamlemizde önemli işler başaracağız'
TSE 5 firmanın sözleşmelerini feshetti
İŞ-YAŞAMTSE'den 5 firmaya sözleşme feshi
Nakdi destek ücreti ödemesi tarihi belli oldu! Nakdi destek ücreti ödemeleri ne zaman? - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAMÖdemeler 10 Mayıs'ta yapılacak
7 şehirde arazi toplulaştırma uygulaması
İŞ-YAŞAM7 şehirde arazi toplulaştırma uygulaması
Bill Gates yorumuyla ünlenen spiker konuştu: "Önce aileme çip yerleştiririm"
İŞ-YAŞAM"Önce aileme çip yerleştiririm"
'Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?'
İŞ-YAŞAMGökhan Şen'den yeni kitap
Petkim'den 5 milyar TL ciro!
İŞ-YAŞAMPetkim'den 5 milyar TL ciro!
DenizBank Avrupa’da yılın finansman işlemine imza attı
İŞ-YAŞAMTürk bankadan yılın finansman işlemi!
Bakan Pakdemirli’den Anadolu Etap’ın Balıkesir çiftliğine ziyaret
İŞ-YAŞAMBakan Pakdemirli'den o çiftliğe ziyaret!
Bakan Kurum: İthal atıklara online takip sistemini hayata geçiriyoruz
İŞ-YAŞAMİthal atıklara online takip