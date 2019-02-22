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Konuyla ilgili olarak Alişan, "Ben görmedim Demet'in beğenisini biri DM attı bana. Göremiyordum da zaten birbirimizde engeliyiz çünkü. Hakikaten yanlışlıkla yaptı sandım. Yani inanın neden oldu? Nasıl küstük? bilmiyorum. Bu kadar yıllık dostluk bu kadar yıldır birbirimize yaptıklarımız... Onun bana benim ona çok olmuştur. Şuan benim için güzel ve özel bir an oldu. Teşekkür ederim Demet'e" dedi.