6 yıldır küs olan eski dostlar Demet Akalın ile Alişan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak canlı yayında gözyaşları içerisinde barıştılar.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde baba olan Alişan'ın eşi Buse Varol'un doğum videosunu beğenerek eski dostuna zeytin dalı uzatmıştı.
Konuyla ilgili olarak Alişan, "Ben görmedim Demet'in beğenisini biri DM attı bana. Göremiyordum da zaten birbirimizde engeliyiz çünkü. Hakikaten yanlışlıkla yaptı sandım. Yani inanın neden oldu? Nasıl küstük? bilmiyorum. Bu kadar yıllık dostluk bu kadar yıldır birbirimize yaptıklarımız... Onun bana benim ona çok olmuştur. Şuan benim için güzel ve özel bir an oldu. Teşekkür ederim Demet'e" dedi.
Akalın da eski dostuna, "Ben Hira'ya doğum yapacağım zaman kayınpederime hastanede 'Alişan gelirse muhakkak odaya yukarı al' dedim oda 'Tabiki kızım alırım' dedi ama Alişan o zaman bana gelmedi. Her şey çok tazeydi neyse. Ben Alişan'ın hep çok mutlu olmasını istiyordum. Mutlu olmasını istiyordum. Bir kucağına bebeğini alsın göreceğim diyordum çünkü başka bir boyuta geçiyorsunuz evlat sahibi olunca. O bebeğini gördüm ya dayanamadım." dedi.
NE OLMUŞTU?
Demet Akalın, kendisi hakkında twitter'a ''Beyinsizlere inanan beyinsizler'' diyen Alişan için ''Yüzüne tüküreceğim, asla barışmam'' demişti.
Seda Sayan'ın programına katılan Demet Akalın, eski arkadaşı Alişan ile neden küstüğünü böyle anlatmıştı:
Ona sekiz sene arkasında durup kardeşlik yaptığım için pişmanım. Onunla hesabımız bitmedi. Yüzüne tüküreceğim. Asla barışmam. Sekiz sene hiç kavga etmedik. Konuşamaz masumu oynamasın. Ben ona fazla sahip çıktım. Askerden geldiğinde onu mezardan ben çıkardım. Yapılan çok çirkin. Ona o kadar mesaj yazdım, yazdım, yazdım ' hayatından çıkıyorum' dedim. 'Peki' dedi.
Kocam son zamanlarda Alişan ile görüşmemi istemedi. Evimdeki misafirimi kovmak istedi. Niye yaptı bilmiyorum. Twitter'a "beyinsizlere inanan beyinsizler" diye yazdı. Beyinsiz yazmakla Demet’e 'beyinsiz' diyebiliyorum demek istedi. Sabaha kadar bekledim o mesajı silmedi.
DOSTLUK FOTOĞRAFLARDA KALDI
Beni çiğnedi Okan’ı nasıl çiğnedi? Ona söyleyebileceğim en kötü laf "35 oldun 40 oldun evlenemedin" lafıdır. Benim için söyledikleri çok çirkin. Ben Seda Önder’in önünü kesmedim. Hiç masum çocuğu oynamasın. Sakın karşıma çıkmasın. Onun yüzüne tükürmedikçe olmaz. Onu Allah’a havale ettim. Benim gururumla oynadı. Bu kadar kötü kalpli olabileceğine inanmıyorum. Arkamızdan konuştu. İşleri iyi gittiğinde bana tutundu. Ben onun suratına tüküreceğim abi.
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