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Demet Evgar'ın acı günü

Oyuncu Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar, hayatını kaybetti. Evgar, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Demet Evgar
HABERTURK.COM

Oyuncu Demet Evgar, önceki gün Instagram hesabından babaannesi Sabahat Evgar'ın vefat ettiğini duyurdu. Evgar, babaannesi ile çekildiği bir selfie'yi yayınlayarak duygusal bir mesaj kaleme aldı.

40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sabahat… Anlamı: Güzellik. bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anneannemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii' nden bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim, yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi... Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...

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