Demet Evgar'ın dudağına ne oldu? - Magazin haberleri

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Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından talihsiz geçen bir gününü anlattı. Evgar, kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü dile getirdi.

Dudağı arı sokmasının ardından şişen Demet Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" sözleriyle içinde bulunduğu durumu ti'ye aldı.

Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı terliğimin içinin üstüne saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim.