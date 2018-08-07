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Bir süredir birlikte olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, geçtiğimiz hafta sonu tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti. Aşırı sıcakta serinlemek için iskeleye inen çift, kayalıklardan bol bol denize girdi. Bir süre birlikte yüzen çift daha sonra güneşlenmek için kıyıya çıktı.