Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Demir eksikliği neden olur? Nedenleri Nelerdir?

Demir eksikliği; dünyada ve Türkiye’de çok sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Dünyada %10-30 arasında ve Türkiye’de %10-40 arasında görülmektedir. Peki demir eksikliği neden olur? Demir eksikliğine yol açan faktörler nelerdir?

Demir eksikliği nedenleri

Demir eksikliği vücuda yeterince demir alımının sağlanamaması veya harcanan demir oranının yüksek olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği vücutta dokuların ve bazı organların oksijensiz kalmasına neden olmaktadır. Çünkü demir hemoglobin aracılığı ile kandaki oksijenin taşınmasını sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle hamilelikte, büyüme çağlarında ve doğurganlık özelliği taşıyan kadınlarda ve emziren annelerde sık demir eksikliği görülmektedir.

Demir Eksikliği Nedenleri

Alınan demir miktarının harcanandan az olması ile ortaya çıkan demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden birisi kanamalardır. Vücudun yüksek oranda kan kaybetmesi halinde ortaya daha fazla çıkmaktadır.

Adet gören kadınlar, bir kaza sonucu oluşan yaralanmalarda kanama durumu, gebelik, doğum, kürtaj, düşük gibi kanın aşırı harcanması sonucunda ortaya çıkar.

Bunun yanında beslenme açısından demir içeren gıdaların tüketilmemesi ve alınan demir içerikli gıdaların emilimini önleyecek çay kahve gibi bazı alışkanlıkların olması demir eksikliği nedenlerindendir.

Bazen hızlı kilo vermek amacıyla yapılan diyetlerde de demir eksikliğini ortaya çıkabilmektedir.

Demir eksikliği nedeni ile ortaya çıkan belirtiler; baş dönmesi, uyku hali ya da uykusuzluk, güç kayıpları, dilde ve dudakta yaralar, halsizlik, yorgunluk, el ve ayakta üşüme, kulak çınlamaları, bacaklarda ve kollarda güç kaybı, kalp çarpıntısı, cilt solgunluğu, tırnaklarda beyazlık, konsantrasyonda güçlük, nefes almada sıkıntı ile ortaya çıkmaktadır.

Demir eksikliği halinde mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir. Demir takviye edici ilaçlar ve enjeksiyonlar ile 6 aylık bir tedavi dönemi başlatılmaktadır. Kandaki demir oranının yükseltilmesi sağlanır. Ayrıca et ve et ürünleri, kuru yemiş, bakliyatlar, balık, dalak, karaciğer, kırmızı üzüm, çilek, ayva, keçiboynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi, yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Düzenli bir beslenme ile demir eksikliği düzeltilebilmektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Abanoz nedir? Abanoz hangi alanlarda kullanılır?
NEDİRAbanozun faydaları ve kullanım alanları
Abazalar kimdir? Abhazya ülkesi nerededir?
NEDİRKafkas halkı Abazalar ve Abhazya ülkesi
Dalak nedir? Dalak nasıl yırtılır?
NEDİRDalak yırtılmasının vücutta meydana getirdiği ...
İsilik nedir, nasıl geçer? İsilik tedavisi
NEDİRBebek ve yetişkinlerde isilik tedavisi
İstanbul Sözleşmesi nedir?
NEDİRİstanbul Sözleşmesi nedir?
Navtex ilan etmek nedir? Türkiye Navtex mi ilan etti?
NEDİRNavtex ilan etmek nedir?
Doğal sabun çeşitleri ve faydaları nelerdir?
NEDİRCilt dostu doğal sabun çeşitleri
Alkali su nedir, nasıl yapılır? Alkali suyun özellikleri, faydaları nelerdir?
NEDİRAlkali suyun özellikleri, faydaları ve yapılışı
Altıncı hastalık nedir? 6. hastalık belirtileri ve tedavisi
NEDİR6. hastalık belirtileri ve tedavisi
Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı nasıl geçer?
NEDİRUyuz hastalığında belirtiler ve tedavi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X