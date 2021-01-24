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Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Manisa'nın Demirci ilçesinde binbir zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye başlandı.

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı
AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde binbir zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye başlandı.

Demirci'nin önemli geçim kaynaklarından halıcılık, özellikle kırsal mahallelerde bin 500'e yakın el dokuma tezgahında, fabrikalarda ise cami ve otellere yönelik üretimle devam ediyor.

Kadınların günlerce mesai yaparak binbir emekle ilmek ilmek dokuduğu el halıları, farklı desen ve renklerle satışa hazır hale getiriliyor.

Yaz mevsiminde daha çok tarla ve bahçelerde çalışan kadınlar, soğuk kış günlerinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında halı dokuyor.

Yurt içinin yanı sıra Avrupa pazarına halı gönderen firmalar, internet üzerinden yaptıkları bağlantılarla şimdi de Çin ve Japonya'dan sipariş almaya başladı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine, ilçede halıcılık sektörünün bir marka olduğunu vurguladı.

Kadınların el halı dokumasından elde ettiği gelirle ev bütçelerine destek sağladığını dile getiren Kelem, "El halısının yurt dışında daha çok pazar payına sahip olması için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan firmalarımıza internetten ticaret yapabilmeleri için eğitimler düzenliyoruz. Son dönemde Çin ve Japonya'ya yönelik halı üretimlerimiz var. İnşallah daha fazla ülkeye ürün göndermek istiyoruz. " dedi.

- "Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek"

Halı üreticisi Cemal İlkdoğan da yaklaşık 40 yıldır el halısı üzerine faaliyette bulunduklarını belirtti.

Kırsal mahallelerdeki 200'e yakın kadının kendileri için halı dokuduğunu ifade eden İlkdoğan, şöyle konuştu:

"4 metrekareden 20 metrekareye kadar çeşitli renk ve desende halı dokutuyoruz. Son yıllarda internet üzerinden de satışlarımızı artırdık. Bu sayede Almanya, Amerika ve Danimarka gibi ülkelere gönderiyoruz. Son dönemde Uzak Doğu ülkelerinden de sipariş almaya başladık. Çin ve Japonya'ya için dokunan el halılarımız şu anda hazırlanıyor. Çin'e dokunan halı özel tasarım ve renk seçimi ile dokuyoruz. Son 2 aydır internet satışlarıyla dönüşler almaya başladık. Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek."

Emine Cankaya ise yaklaşık 50 yıldır halı dokuduğunu dile getirdi.

Halıcılığın geçim kaynakları olduğunu anlatan Cankaya, "Senelerce annemle dokudum, evlendikten sonra şimdi gelinimle bu işi yapıyorum. Bir halıyı bir ay içerisinde dokuyup çıkarıyoruz. Bu tezgahta dokuduğumuz halı tamamlandığında Çin'e gönderilecek." ifadelerini kullandı.

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