Salih Uçan'ın talipleri artıyor! Trabzonspor'un ardından Galatasaray...

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılarla tecrübeli futbolcu arasında şu ana kadar ki temaslarda anlaşma zemini bulunamamıştı.

İki taraf arasında görüşmeler şimdilik durma noktasına gelirken Türkiye Kupası finalinin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. TRABZONSPOR'DAN SONRA GALATASARAY DA RADARA ALDI Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor.