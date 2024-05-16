Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! İşte son görüntüler!
Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşi 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak'ı, çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Mehmet Yavlak'ın cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Antalya Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı.
KENDİSİNİ MARKETİN DEPOSUNA KİTLEMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre eşinin kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti.
Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.
KATİL KOCAYA "AĞIR MÜEBBET HAPİS" CEZASI
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sümeyye Yavlak'ın, iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak tarafından öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulundu.
Kayıtta, market içindeki kasada görev yapan Sümeyye Yavlak'ın eşinin geldiğini gördükten sonra kaçarak kendisini depoya kilitlediği görülüyor.
ZANLI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Markete giren saldırgan Mehmet Yavlak'ın depo önüne giderek, diğer market görevlisi kadınla eşini kapıyı açması için ikna etmeye çalıştığı görüntüler de kayıtta dikkat çekiyor.
KAPI KIRILIYOR VE BIÇAKLA İÇERİ GİRİYOR
Deponun ana kapısının açılmasına üzerine içeri giren Mehmet Yavlak'ın, ikinci kapının önünde yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra çıkıp, ikinci kapıya önce yumruk attığının, ardından marketin içinde bulduğu eşyaları kapıya fırlattığının görüldüğü kayıtta, ikinci kapının kırılmasıyla içeri girmesi ve yaklaşık 5 dakika sonra elindeki cinayet bıçağı ile depodan çıkıp, koşarak marketten kaçması yer alıyor.