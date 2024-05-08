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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu - Son haberler

        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!

        Antalya'da, eşi Sümeyye Yavlak'ı çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldüren Mehmet Yavlak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşte eşini, kaçtığı deponun kapısını kırıp katleden Yavlak'a verilen ceza...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:58
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        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
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        Antalya Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak, 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak (33) ile tartışmış, eşinin bıçakla kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti.

        DEPONUN KAPISINI KIRIP ÖLDÜRDÜ

        AA'da yer alan habere göre kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

        DURUŞMADA "PİŞMANIM" DEDİ

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yavlak'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

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