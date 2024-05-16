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        Haberler Dünya Fransız hükümetinden "Yeni Kaledonya'daki durum kontrol altına alınacak" mesajı

        Fransız hükümetinden "Yeni Kaledonya'daki durum kontrol altına alınacak" mesajı

        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olayları sürüyor. Yaşanan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi, Fransız hükümeti Ada'daki durumun kontrol altına alınacağını söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:47
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        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı 5'e çıkarken Fransız hükümeti Ada'daki durumun gelecek saatlerde kontrol altına alınacağını belirtiyor.

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        Fransız ulusal basınında yer alan haberlere göre, 3 gündür yoğun şiddet olaylarının yaşandığı Ada'da, dün gece önceki günlere kıyasla daha sakin geçti.

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        Başkent Noumea'da yaklaşık 4 bin, Noumea dışındaki bölgelerde ise 5 bine yakın bağımsızlık yanlısı, olaylara dahil oldu.

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        Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

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        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

        Ayrıca Ada'a 2 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı yarına kadar uzatıldı.

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        Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ada'ya 2 bin 700'e yakın polis ve jandarmanın gönderileceğini belirterek şiddet olaylarının gelecek saatlerde kontrol altına alınacağının teminatını verdi.

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        OHAL'E GİDEN SÜREÇ

        Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

        Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

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        Olaylarda 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

        Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Fransa
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