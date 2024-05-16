Arda Güler'in hareketi, Avrupa'da akım başlattı

Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.