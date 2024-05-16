9. TATLI PATATES

Bir orta boy tatlı patates (150 gram) yaklaşık 4 gram lif içerir. Bu kök sebze çoğunlukla selüloz ve lignin formunda çözünmeyen lif içerir. Ancak aynı zamanda çözünür bir lif olan pektin de içerirler, bu da bağırsak hareketleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.