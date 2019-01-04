Demokratlar Meksika duvarına karşı Kongre'de harekete geçti: Bunu yapmıyoruz

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ABD'de Demokratlar, çoğunluğu ele geçirdikleri Temsilciler Meclisi'nde, ilk iş olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika'ya duvar" planına karşı harekete geçti.
Perşembe günü Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturan Nancy Pelosi'nin önderliğinde çıkarılan yasama paketinde, Trump'ın duvar için istediği 5 milyar dolarlık fon yer bulmadı.
Bunun yerine, 13 gündür bu kriz nedeniyle "kapalı konumda olan federal hükümeti" işler hale getirmesi amaçlanan alternatif fon paketi, Trump'ın veto tehdidine rağmen, onaylandı.
Bu iki aşamlı pakette, sınırın fiziki güvenliğini artırması için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na 1.3 milyar dolar, teknik takip ve diğer teknolojiler için de bazı başka sınır güvenlik kurumlarına 300 milyon dolar kaynak ayrılıyor.
Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Bu duvarı yapmıyoruz." diyen Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Bunun siyasetle de alakası yok. Bunun, iki ülke arasında hiç de ahlaki olmayan bir duvarla alakası var. Bu eski kafalı bir düşüncenin ürünü. Ayrıca maliyeti de uygun değil." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Temsilciler Meclisi'nde bu süreç devam ederken, Instagram hesabından, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfla, "Duvar Geliyor" (The Wall is Coming) paylaşımı yaptı.
https://www.instagram.com/p/BsMBeLbFLxd/?utm_source=ig_web_copy_link
Pelosi ve Donald Trump, hükümetin kapanması ile sonuçlanan kriz öncesi Beyaz Saray'da duvar konusunda kameralar önünde tartışmıştı.
Ancak Temsilciler Meclisi'nden geçen paketin, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'da reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Başkan Trump'un desteklemediği hiçbir tasarıyı desteklemeyeceklerini daha önce açıklamıştı.
Donald Trump'ın kampanya döneminde seçmenlerine vaat ettiği Meksika sınırına duvar projesinin tahmini maliyetinin 23 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Beyaz Saray ve Kongre'nin, Meksika'ya duvar planını da içermesi istenen yeni bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 21 Aralık gece yarısından itibaren kamu kuruluşlarının yaklaşık dörtte biri ödeneksiz kalmıştı.
Bu İç Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Adalet bakanlıklarının faaliyetlerinin durmaya başlaması, ulusal park ve ormanların da kapanması, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalması anlamına geliyor.
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